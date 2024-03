Associação de Motociclismo da Madeira passa a gerir parcela da faixa corta-fogo

A Associação de Motociclismo da Madeira vai passar a gerir, de forma partilhada, uma parcela de terreno com 1.000 m2, na zona do Caminho dos Petros, integrada na faixa corta-fogo que atravessa as serras sobranceiras à cidade do Funchal.

Fruto de uma parceria com o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), esta foi a forma encontrada por aquela associação para diminuir a sua pegada ecológica.

Esta terça-feira, o presidente da Associação de Motociclismo da Madeira, Colin Ferreira, esteve reunido com a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, o presidente do IFCN, Manuel Filipe, para acertar todos os pormenores desta parceria.

Conforme nota aquele organismo do Governo Regional, "este tipo de acção é incluído no projecto designado de 'Carbon Offset', que visa, no âmbito de uma política crescente de responsabilidade ambiental e de adaptação às alterações climáticas, permitir às entidades interessadas diminuírem a sua pegada ecológica, através da compensação do carbono emitido para a atmosfera em resultado da sua actividade".

Rafaela Fernandes diz que esta é "uma forma proactiva de combate e mitigação das alterações climáticas". Nesse sentido, a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente tem disponibilizado bolsas de terrenos na faixa periurbana da cidade do Funchal para a implementação de práticas de boa gestão florestal. A governante salienta que já existem "algumas intervenções realizadas no âmbito desta iniciativa".

Neste encontro ficou o compromisso de acertar, numa reunião futura, alguns espaços onde a Associação de Motociclismo da Madeira poderá realizar actividades âmbito da 'Escolinha Supermoto'. Na mesma linha, ficou igualmente estabelecida a cedência da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, para a promoção de acções de sensibilização e formação na área da segurança rodoviária.