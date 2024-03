Deodato Rodrigues recebeu menção honrosa do Prémio Literário do Funchal

"Antes que a Cidade Morra", o segundo livro de Deodato Rodrigues, recebeu a menção honrosa do Prémio Literário da Cidade do Funchal – Edmundo de Bettencourt, hoje lançada no placo principal da Feira do Livro, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal.

A obra do escritor madeirense recebeu a referida menção honrosa pelas mãos de Bruno Pereira, vice-presidente do município do Funchal, num dos momentos que marcou este segundo dia da Feira do Livro, a comemorar, tal como o 25 de Abril, os seus 50 anos. Uma curiosidade histórica, que levou mesmo Bruno Pereira a aproveitar a ocasião para relevar a ideia de que "cultura e democracia estão de mãos dadas na nossa cidade", disse, citado numa nota enviada pela autarquia.

A obra literária "Antes que a Cidade Morra" retrata, "ao longo das primeiras sete décadas do século XX, personagens ficcionadas e outras de vida real, que testemunham a extinção definitiva da matriz original do Funchal, a primeira cidade construída pelos portugueses no Atlântico", resume o contexto.

Sobre o autor, Deodato Rodrigues nasceu em 1957, no Funchal, como professor desempenhou actividades docentes em todos os ciclos de ensino, foi ainda vogal do ex-Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira e, actualmente, é adjunto na Secretaria Regional da Educação do Governo Regional. Realce o facto de, desde muito cedo, ter colaborado em publicações na Região, tais como o Jornal da Madeira, o Diário de Notícias, o Desporto Madeira) e há menos de um ano, em Junho de 2023, estreou-se com a obra o "O Intenso Labor dos Tentilhões".