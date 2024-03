Família do ténis reuniu-se para celebrar os 30 anos da Associação

A Associação de Ténis da Madeira celebrou, esta tarde, o seu 30.º aniversário numa celebração no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal. A ocasião foi ainda mais especial, uma vez que se aliou à tão aguardada Cerimónia de Entrega de Prémios dos Campeonatos Regionais de 2023.

O evento contou com a distinta presença de várias personalidades, destacando-se o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, e o presidente da Federação Nacional de Squash, Luís Ferreira. Além disso, também não faltam entidades governamentais, sublinhando assim a relevância do Desporto, mais concretamente do Ténis, na Região.

30 anos são um número considerável e é muito gratificante para nós, direcção da ATMAD, estarmos aqui nesta data. Tudo temos feito para desenvolver esta modalidade e vamos continuar a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. João Pedro Mendonça, presidente da Associação de Ténis da Madeira

O Salão Nobre da CMF transformou-se então num palco de glória desportiva, acolhendo a entrega de mais de 120 troféus em três modalidades distintas: Ténis, Squash e Ténis de Praia. Repleto de reconhecimento, o momento serviu para celebrar os talentosos atletas que se destacaram nos Campeonatos Regionais de 2023, num ano em que foram "batidos muitos recordes, em termos de filiados, onde existiram muitos jogadores a participar em provas regionais, nacionais e internacionais".

Após o término desta cerimónia, pelas 20h30h, o Nini Design Center recebe o jantar comemorativo dos trinta anos de existência da ATM.