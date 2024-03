Associação de Ténis da Madeira assinala amanha 30.º aniversário

A Associação de Ténis da Madeira celebra amanhã, 2 de Março, o seu 30.º aniversário e concilia com isso, a Cerimónia de Entrega de Prémios referentes aos Campeonatos Regionais de 2023.

Com a presença assegurada de entidades tais como o presidente da Federação Portuguesa de Ténis, Vasco Costa, o presidente da Federação Nacional de Squash, Luís Ferreira, e com entidades governamentais presentes amanhã no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal para a entrega de mais de 120 troféus divididos em três modalidades: Ténis, Squash e Ténis de Praia.

Após o término desta cerimónia, pelas 20.30h, o Nini Design Center recebe o jantar comemorativo dos trinta anos de existência da ATM, que vai contar com a presença de grandes nomes do Ténis Regional, como também, entidades regionais.