PSP apreende 63 pares de calçado e 33 t-shirts falsificadas na Feira do Santo da Serra

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública comunicou, há instantes, que na passada segunda-feira, dia 4 de Março de 2024, apreendeu diversos artigos contrafeitos na Feira do Santo da Serra, durante uma operação de fiscalização, da responsabilidade da Divisão Policial de Machico.

Durante a fiscalização, que envolveu a cooperação das esquadras de Machico e Santa Cruz, foram verificadas "duas bancas de venda com diverso material supostamente contrafeito, tendo sido apreendidos 63 pares de calçado, no caso sapatilhas ostentando os logotipos de diversas marcas conceituadas e 33 itens têxteis, aqui incluindo t-shirts, bem como identificados dois indivíduos do sexo masculino com 56 e 57 anos de idade de nacionalidade estrangeira suspeitos pela prática deste ilícito criminal contra a propriedade industrial", dá conta o comunicado.

No mesmo documento, a PSP-Madeira que com estas apreensões foram retirados de circulação no mercado comercial cerca de 1.000 euros em produtos contrafeitos.

Além disso, também salienta que, no último ano e meio, apenas na área de jurisdição da Divisão Policial de Machico, em 3 operações diferentes, foram apreendidos mais de 300 itens contrafeitos que totalizam um valor comercial a rondar 3 mil euros.