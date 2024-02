Cafôfo aposta na construção da nova gare no Porto Santo

O cabeça de lista do PS-Madeira às Eleições Legislativas nacionais, Paulo Cafôfo, relevou, hoje, os investimentos que o Estado tem vindo a fazer na ilha do Porto Santo, falando concretamente da Força Aérea e do importante papel que presta na Região, mas também da nova gare que será construída no aeroporto da ilha.

No âmbito de uma visita efectuada esta tarde ao Aeródromo de Manobra n.º 3 e às duas aeronaves militares ali baseadas, Paulo Cafôfo destacou o importante papel desempenhado por este ramo das Forças Armadas, quer no que diz respeito à busca e salvamento, quer no transporte de doentes do Porto Santo para a Madeira. Neste campo, apontou que o ano passado foram ecfetuadas quase 170 missões e transportadas 220 pessoas.

No balanço dos últimos 10 anos, no que diz respeito a evacuações aeromédicas, foram realizadas 1.889 missões e transportados 2.443 doentes. Já no que se refere a missões de busca e salvamento, foram 172, tendo sido salvas 87 vidas.

A um outro nível, o também presidente do PS-M apontou a nova gare já anunciada para o aeroporto da ilha dourada. Uma infra-estrutura que será fundamental não só para servir a população local e os turistas que visitam o Porto Santo, mas também para dar melhores condições à infra-estrutura aeroportuária para servir de apoio quando o aeroporto da Madeira é afetado pelos constrangimentos climatéricos.