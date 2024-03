PS defende mais salas de creche e educadores de infância no Porto Santo

O PS-Madeira alertou, esta sexta-feira, para a necessidade de dotar a ilha do Porto Santo de uma maior resposta ao nível das creches e jardins de infância.

Os socialistas, que cumprem o segundo dia de deslocação à Ilha Dourada, onde têm estado em contacto com a população, com o tecido empresarial e com diversas instituições, reforçaram o empenho em contribuir para a resolução dos problemas que afectam a ilha e que têm sido apontados de viva voz pelos porto-santenses.

Em nota enviada, é referido que uma das preocupações que têm sido transmitidas a Paulo Cafôfo, líder do partido, prende-se com a oferta ao nível das creches e jardins de infância, que se revela deficitária face ao número de crianças.

Como referiu, os pais e encarregados de educação têm focado o facto de neste momento existir apenas uma escola com creche, depois do encerramento do estabelecimento privado que antes existia, o que se revela manifestamente insuficiente.

O presidente do PS-Madeira defende que é preciso haver mais salas de creche e jardins de infância, como também um reforço de meios humanos, quer em termos de pessoal docente, quer não docente, para que seja possível dar a resposta adequada”.

Paulo Cafôfo sublinhou que esta é uma questão da "maior premência, não só para que seja possível responder às solicitações dos pais e encarregados de educação, que precisam de ter onde deixar os seus filhos para poderem desempenhar as suas atividades profissionais, mas também para assegurar a Educação de qualidade que se pretende para a ilha e para a Região", refere a nota.

“Esta tem de ser uma das áreas estratégicas das políticas públicas regionais”, frisou o socialista, vincando que só com uma verdadeira aposta na educação, em todos os níveis de ensino, será possível vencer o desafio das qualificações dos madeirenses e porto-santenses.