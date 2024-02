Projecto para recuperação da Barragem do Tanque por 450 mil euros

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) pretende avançar com a recuperação da Barragem do Tanque, no Porto Santo, tendo já sido lançado, a 14 de Fevereiro deste ano, o concurso público para aquisição de serviços de engenharia para a análise, dimensionamento e desenvolvimento das peças do projecto de execução dessa empreitada.

Para já, a empresa pública responsável pela gestão da água e dos resíduos está disposta a pagar, no máximo, 450 mil euros por esse projecto de execução. Os interessados em apresentar propostas têm até ao próximo dia 13 de Março para o fazer.

Este é um dos projectos que o Governo Regional incluiu no financiamento por parte do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os objectivos da ARM passam por recuperar não só a Barragem do Tanque e os seus órgãos de exploração, mas também os canais torrenciais que permitem aduzir a barragem, nomeadamente a vala do Dragoal, a vala das Casinhas, a vala do Pico Castelo, os açudes afectos à transferência entre a ribeiro do Calhau e a vala do Dragoal, bem como o túnel/galeria de transferência entre a ribeiro do Calhau e a vala do Dragoal.

Nos trabalhos a realizar inclui-se uma caracterização do estado actual da barragem e dos canais de adução à mesma, identificando as patologias existentes, com vista à impermeabilização da albufeira. A concretização do respectivo estudo de impacte ambiental está, também, na lista.

O presente procedimento contempla, ainda, a elaboração de relatórios de análise do comportamento e avaliação da segurança das barragens e respectivos órgãos de exploração, da barragem afecta ao Ribeiro do Moledo; das que estão associadaa ao Ribeiro da Serra de Dentro e ao Ribeiro da Areia; bem como da barragem afecta ao Ribeiro da Volta do Serrado e Ribeiro do Lombo.

Pretende a ARM corrigir eventuais patologias construtivas e estruturais existentes na Barragem do Tanque, diminuir as perdas de água desta estrutura, implementar um sistema adequado de monitorização e respectivos planos de emergência, tudo para melhorar as condições de serviço e de exploração.

A barragem na década de 60 do século XX. , Foto ABM, EEM/252



Esta barragem foi construída na década de 60 do século passado, integrando o Plano de Fomento do Porto Santo, implementado pela então Junta Geral do Distrito Autónomo do Funchal e a Comissão Administrativa dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira (CAAHM).

Trata-se de uma estrutura em terra, com uma capacidade total de armazenamento de aproximadamente 177.000m3, apresentando-se, actualmente, fortemente assoreada com sedimentos de muito baixa consistência que, ao longo dos anos, afluíram à mesma.