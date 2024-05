Homem agredido com navalha no Funchal

Um homem de 46 anos foi agredido com uma arma branca ao final da tarde deste sábado, no Caminho do Palheiro, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima foi agredida com uma navalha quando se encontrava nas imediações de um bar e sofreu ferimentos de alguma gravidade na cabeça.

Foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.