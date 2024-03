‘Serrada da Velha’ hoje na Lombada da Ponta Delgada

A tradição volta a cumprir-se, logo, ao cair da noite, na Primeira Lombada, na freguesia da Ponta Delgada. A população local veste-se a rigor e, uns mascarados, outro empunhando ‘vasilhas’ e outros instrumentos de som estridente, alinham-se num cortejo que desfila pelas principais ruas do sítio e do centro da freguesia.

O ritual assinala o meio da Quaresma, já que acontece, todos os anos, 20 dias depois da Quarta-feira de Cinzas, ou Gorda, na designação popular. É entendido, também, como um ritual de passagem, que procura ‘deixar para trás’ os maus espíritos do Inverno, preparando-se para o que de bom trará a Primavera.

Como lembra, ao DIÁRIO, Avelino Góis, do Bar A Vereda, na Primeira Lombada, responsável pela organização do evento, esta é uma iniciativa muito associada ao calendário religioso, que conta com uma grande participação da população, já que é sobretudo graças ao empenho das gentes desta localidade que este tipo de tradições continuam a manter-se vivas nos dias de hoje.

Ver Galeria Toda a população se envolve na preparação desta celebração. , Fotos: Fernando Líbano e Nicole Góis

É criado, a cada ano, um cenário diferente, onde a Velha é incluída. Depois do desfile, sempre com muito barulho à mistura, é lido o testamento da anciã, seguindo-se a ‘Serrada’ propriamente dita, com a Velha a ser ‘despedaçada’, pondo fim à sua longevidade. Depois desse momento, segue-se um agradável convívio, onde todos são bem-vindos, não apenas os da terra, mas também qualquer forasteiro que queira fazer parte desta tradição.

O ponto de encontro para esta iniciativa popular, que conta com o apoio da Junta de Freguesia da Ponta Delgada, está marcado para as 20 horas desta quarta-feira, junto ao Bar A Vereda.

O ritual, esse, perde-se no tempo, havendo registos que apontam para a sua ligação aos primeiros povoadores, vindos do Norte de Portugal, onde rituais semelhantes continuam a acontecer nos dias de hoje.

Mas há mais iniciativas a ter lugar neste dia 6 de Março, Dia Europeu da Terapia da Fala.

Outros eventos em agenda

11h00 - a Associação dos Reformados, Pensionistas e Idosos da Região Autónoma da Madeira (ARPIRAM) realiza uma iniciativa sobre os direitos dos reformados, na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

11h30 – o Governo Regional procede à entrega de novas viaturas à PSP Madeira, ao abrigo do protocolo celebrado entre as duas entidades. Miguel Albuquerque participa na cerimónia, que acontece na sede do Comando Regional da Madeira, no Campo da Barca.

14h00 – tem lugar, no Piso O do Campus Universitário da Penteada, o seminário ‘Catalytic dehydrogenation of paraffins – study of dehydrogenation of propane in the presence of CO2 over VOx/SBA -15. Heterogeneous catalysts – methods of preparation’, pela investigadora polaca Kamila Zeńczak-Tomera, promovido pelo Centro de Química da Madeira, iniciativa integrada no programa de actividades comemorativas do 20.º aniversário desta instituição.

16h00 – na Feira do Livro do Funchal acontece a apresentação do livro ‘Adolescer é Fácil #só que não’, de Catarina Furtado. Segue-se uma sessão de autógrafos com a autora.

16h30 - apresentação do ‘Concerto de Primavera’, no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes.

17h00 – apresentação, no Espaço Geração Imaculado, da II Feira da Mulher, evento que tem como tema, este ano, ‘Mulheres do Mundo’, coincidindo com a inauguração de uma exposição sobre o mesmo tema, com trabalhos realizados por alunos da Escola Bartolomeu Perestrelo.

Imaculado promove II Feira da Mulher no dia 8 de Março | Diário das Freguesias A Freguesia do Imaculado Coração de Maria acolhe, pelo segundo ano consecutivo, a Feira da Mulher, no Jardim de Santa Luzia. O evento está agendado para […]

17h30 – A Câmara Municipal do Funchal procede à entrega de projectos urbanísticos a famílias carenciadas das Zonas Altas da cidade. A iniciativa acontece no Gabinete Técnico das Zonas Altas (GTZA), em Santo António.

18h30 - cerimónia de entrega de 287 certificados e diplomas a jovens e a adultos que concluíram com sucesso a acções de formação na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes. Miguel Albuquerque vai estar presente na cerimónia.

19h30 - apresentação do carro de rali de Miguel Caires, no Forte de São Tiago.

Agenda política

10h00 - Alternativa 21 – Romaria rumo ao Mercado dos Lavradores.

11h00 - JPP realiza uma acção de campanha no junto ao Cais do Funchal, tendo Filipe Sousa como porta-voz.

11h00 - BE com acção de campanha e contacto com as populações das Zonas Altas do Funchal.

14h45 - a CDU promove uma iniciativa de campanha eleitoral através de jornada de contactos com os trabalhadores nas empresas e locais de trabalho.

17h00 - Iniciativa Liberal com várias iniciativas agendadas para hoje. Às 11h00 promovem uma acção de rua em São Roque e no Mercado da Penteada; às 12h30 uma iniciativa com jovens na UMa; às 17h00 nova acção em Machico, ‘em busca da Esquadra Prometida ‘, junto ao Parque Norte Jardim da Graça.

18h30 - PAN Madeira com acção de rua junto à bomba de gasolina da BP, nas imediações do Aeroporto da Madeira, em Santa Cruz.

20h00 - PS-Madeira promove um jantar com militantes e simpatizantes, com a participação de Paulo Cafôfo, no restaurante ‘O Pasto’, em Câmara de Lobos.

Efemérides

1475 - Nasce o italiano Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Michelangelo, pintor, escultor, arquiteto, pedagogo, poeta e visionário, autor das estátuas de David e da Pietá, dos frescos da Capela Sistina e da Biblioteca do Vaticano.

1635 - O imposto "real - d'água" é alargado a todo o território português.

1851 - Nasce no Brasil Miguel Augusto Bombarda, médico, cientista e pioneiro da psiquiatria, militante republicano, um dos promotores da Revolução de 1910.

Foto Arquivo

1890 - É publicada a regulamentação da Lei do Ensino de 09 de agosto de 1888, que permite a abertura de escolas públicas secundárias femininas.

1902 - Fundação do Madrid Football Club, actual Real Madrid.

1919 - O Governo da I República lança a política de habitação social, com a construção de bairros operários na margem sul do Tejo, junto a Lisboa.

Bairros Sociais da I República, Foto Arquivo

1921 - É fundado o Partido Comunista Português. Antecedera-o a Federação Maximalista Portuguesa.

1947 - É estabelecido o regime jurídico da contratação colectiva.

1980 - A escritora Marguerite Yourcenar, de 76 anos, é a primeira mulher eleita para a Academia Francesa.

Foto Arquivo

1989 - Liberalização da rádio em Portugal. É publicado o regulamento para a atribuição de alvarás às estações locais.

2006 - A Comissão Constitucional do parlamento espanhol aprova, com emendas, a redação final do preâmbulo do novo Estatuto autonómico da Catalunha.

2008 - O Governo aprova a proposta do segundo protocolo modificativo ao acordo ortográfico da língua portuguesa, de 1991, compromete-se a adotar as medidas adequadas para "garantir o necessário processo de transição, no prazo de seis anos".

Foto DR/Arquivo

2014 - Dez feridos e duas pessoas identificadas por desacatos é o resultado da manifestação dos profissionais das forças e serviços de segurança na Assembleia da República.

2017 - É implantado o primeiro dispositivo de assistência circulatória interno, conhecido como "coração artificial", em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, pela equipa dirigida pelo cirurgião José Fragata.

2018 - Representantes de Timor-Leste, ministro-adjunto do primeiro ministro timorense para a Delimitação de Fronteiras, Agio Pereira, e da Austrália, ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Julie Bishop, assinam, numa cerimónia na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, um tratado histórico que pela primeira vez define as fronteiras marítimas entre os dois países no Mar de Timor, disputadas durante décadas.

Foto Arquivo

2022 - O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pede cessar-fogo imediato ao Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

2023 - O Governo exonera o presidente do Conselho de Administração e a presidente executiva da TAP, Manuel Beja e Christine Ourmières-Widener, na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças sobre a saída de Alexandra Reis da companhia. Luís Silva Rodrigues deixa a liderança da SATA para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP.

Pensamento do dia