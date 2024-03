Candidatura de Manuel António exige soluções ao partido no pagamento de quotas

Em nota enviada à comunicação social, a candidatura liderada por Manuel António Correia às eleições internas do PSD-Madeira, no próximo dia 21 de Março, apresenta e exige soluções ao partido relativamente aos constrangimentos no pagamento de quotas.

"Não tem sentido que um Partido Autonomista não seja capaz de descentralizar minimamente este processo, obrigando os militantes de todos os concelhos a deslocarem-se ao Funchal", começa por referir a lista candidata, que afirma que, tendo em conta o "avolumar de testemunhos de constrangimentos para regularização de quotas dos militantes do PSD-Madeira", endereça uma exposição ao Secretário-Geral do partido, onde apresenta o problema e indica soluções, nomeadamente, a "presença de representantes das duas listas a acompanhar os procedimentos e a descentralização com postos de pagamento em diferentes concelhos e, particularmente, no Porto Santo".

No documento enviado a José Prada, a candidatura de Manuel António Correia revela que “têm sido constatados e trazidos relatos directos, cujo testemunho podemos fornecer ao partido, de inúmeros constrangimentos sentidos por militantes de toda a Região, incluindo o Porto Santo, que se têm visto impossibilitados de proceder à regularização de quotas”.

"Esta situação, que já se vem sentindo há algum tempo e da qual, por diversas formas temos vindo a chamar a atenção, ao invés de melhorar, como devia e era exigido, tem vindo a piorar manifestamente”, lê-se na nota enviada.

A candidatura diz que “não tem qualquer possibilidade de acompanhar o procedimento interno, tendo acesso apenas ao conhecimento destes constrangimentos, mas desconhecendo totalmente o que se passa por ‘detrás do balcão’”.

A situação, assegura a candidatura de Manuel António Correia, “é ainda mais preocupante, quando não temos acesso a informação sobre se haverá ou não outras capacidades de acesso ao pagamento e de quem as utiliza”.

Para a candidatura, tudo isto pode “configurar uma desigualdade entre as candidaturas e uma impossibilidade de muitos militantes poderem exercer o seu direito de voto”.

Por forma a soluccionar esta questão, a candidatura de Manuel António pede que sejam criadas de imediato as condições que garantam que todos os militantes, em igualdade de oportunidades possam, caso queiram, regularizar as suas quotas e mais tarde votar. Referindo, igualmente, a "criação de condições para o acompanhamento efetivo por parte desta candidatura de todo o processo e da informação concomitante, nomeadamente a indicação de representantes das listas que possam acompanhar o secretariado no dia a dia partilhando informação e a implementação de soluções".

A concluir defende a criação de uma solução de regularização de quotas para todos os concelhos, assegurando a equidade de tratamento, por forma a garantir tal direito a todos os militantes que o pretendam exercer, situação particularmente aguda no Porto Santo.