Cabo Girão com receita de 1,7 milhões num ano

A notícia que merece maior destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o Cabo Girão gerou uma receita de 1,7 milhões num ano. Parte das verbas arrecadas com a infra-estrutura situada em Câmara de Lobos vai servir para a requalificação do Miradouro do Pico dos Barcelos.

Com relevo na primeira página de hoje temos, também, o resultado do Marítimo, ontem, frente ao Belenenses, apontado que a equipa madeirense está mais longe da subida. Os verdes-rubros empataram a uma bola e vêem o objectivo da época mais distante. Ficam a 5 pontos do Nacional, que é terceiro. Ainda no que toca ao Marítimo, saiba que o clube decide fechar ‘galinheiro’ aos Templários.

Nesta edição há espaço, ainda, para dizer que a Marina do Funchal terá gestão 100% privada. O cais afecto às actividades marítimo-turísticas deixa de ser administrado pela APRAM. Ganhar escala e gerar mais receitas são os objectivos da concessão.

Manuel António quer entrar na campanha é outra das notícias de hoje. O candidato à liderança do PSD já ofereceu ajuda à candidatura ‘Madeira Primeiro’. Sobre a disputa interna, Albuquerque afirma que apoio de Jardim pode prejudicar adversário.

A fechar, dizemos-lhe que a quota para captura de atum-patudo esgotou em cinco dias.

