Trânsito tranquilo nesta manhã de quarta-feira

Bom dia, apesar de inicialmente parecer que a circulação rodoviária iria ser complicada, como tantas manhãs de dias úteis de semana, para já parece tudo calmo e sem congestionamentos, nomeadamente na Via Rápida.

Ver Galeria

A excepção é fora da Via Rápida, mais precisamente entre a rotunda do Hospital, o largo da Cruz Vermelha e o Campo da Barca, com algum tráfego mais parado, muito por força de zonas de semáforo e de entrada nas escolas.

Muita atenção ao encadeamento que o sol faz aos automobilistas que apanham de frente a perda de visibilidade, bem como algum trânsito mais lento por causa de viaturas pesadas.