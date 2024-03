AD encerra campanha com duas arruadas em Lisboa, almoço do Dia da Mulher e festa com jovens

A campanha da AD vai encerrar na sexta-feira com uma "Festa da Juventude" no Capitólio, em Lisboa, depois de duas arruadas tradicionais na capital, a primeira na Avenida da Igreja e a descida do Chiado.

Este será o único dia da Aliança Democrática (PSD, CDS-PP e PPM) dedicado ao distrito de Lisboa no período oficial de campanha e inclui ainda um almoço do Dia da Mulher, que se assinala nesse dia.

A arruada da AD no Chiado tem início marcado para as 17:00, a mesma hora indicada pelo Chega à comunicação social, mas ainda não definitiva.

A iniciativa da coligação termina com um comício junto ao Arco da Rua Augusta, seguindo-se, pelas 20:00, a festa com jovens, último ponto da agenda hoje divulgada pela AD.

Na quinta-feira, o dia da AD é totalmente dedicado ao distrito do Porto com um contacto com a população em Vila Nova de Gaia, um almoço com empresários em Gondomar e a tradicional arruada em Santa Catarina, no Porto, marcada para as 17:00, que termina em comício, ao final da tarde.