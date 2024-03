Na próxima sexta-feira, dia 8 de Março, a EB1/PE/C do Lombo do Guiné irá assinalar o Dia da Mulher. Nesse sentido, pelas 15 horas, recebe a visita de algumas atletas do plantel de futebol sénior feminino do Club Sport Marítimo para dialogar com as crianças, sobre o papel da mulher no desporto.

Haverá espaço para autógrafos e fotos com as jogadoras.