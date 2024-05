Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Região paga mais de 4 milhões em ressonâncias magnéticas. Cada vez mais utentes do Serviço Regional de Saúde fazem exames nas clínicas privadas que têm acordo com o IASAÚDE. Em 2023 houve um aumento de 14%. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 12.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Jaulas voltam ao mar ainda este mês. Reparação das armações de aquacultura danificadas pelo temporal de Outubro transforma, há já meio ano, a praia da frente-mar da Ribeira Brava num estaleiro.

PS apresenta programa eleitoral com 5 bandeiras. Paulo Cafôfo compromete-se a “fazer o que nunca foi feito” na Habitação, Saúde, Educação, Mobilidade e Rendimentos P. 5

Sobre a Habitação, 4 em 5 insolvências recai sobre as famílias. Dívida sobre o património imóvel domina processos * Comprar casa na Madeira sobe, em Abril, para mais de 3 mil euros/m2.

Por fim, “Pessoal acostumado no desemprego não quer trabalhar”. Desde o Verão de 2021 que o pasteleiro João Bruno não tem folgas porque não consegue arranjar mão-de-obra disponível.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca dnoticias.pt.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.