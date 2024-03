Conservatório e Banda Militar actuam juntos em concerto solidário

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode e a Banda Militar da Madeira promovem a 27 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, um ‘Concerto de Primavera’ de cariz solidário, cujas verbas reverterão, na íntegra, para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O espectáculo vai juntar duas orquestras do Conservatório e a Banda Militar da Madeira, dirigidas por três maestros, Lino Fernandes (da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório), Jorge Garcia (da Orquestra de Sopros do Ensino Especializado do Conservatório) e Luís Afonso (da Banda Militar da Madeira).

O evento será apresentado amanhã, pelas 16h30, no Salão Nobre do Conservatório, com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do Brigadeiro General da Zona Militar da Madeira, Jorge Pedro, do presidente do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Carlos Gonçalves, do presidente da Delegação da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, e dos três maestros a cargo do concerto.