Há um madeirense à frente do Comando da PSP, o que não acontecia há 20 anos

O intendente Gualter Gomes é o novo segundo comandante da Polícia de Segurança Pública na Madeira. A designação para o cargo, assinada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, foi publicada hoje no Diário da República. Este oficial madeirense ocupava este cargo há cerca de um ano em regime de suplência, após a saída do anterior titular, mas agora fica designado para o exercício do mesmo em comissão de serviço pelo período de três anos.

Desde o final de 2003, com a saída do comandante Nuno Homem da Costa (nascido em Macau mas no seio de uma família da Madeira), que à frente do Comando Regional da PSP não estava um oficial madeirense. Desde então, a Polícia já teve oito comandantes e sempre o mesmo segundo comandante (Oliveira Martins), todos eles naturais de outras regiões portuguesas. O actual comandante é o superintendente-chefe Luís Simões e o segundo comandante é Gualter Gomes.

Natural do Funchal, Gualter Gomes tem 53 anos e possui a licenciatura em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna. A sua formação profissional inclui diversos cursos, nomeadamente nas áreas de Protecção Civil, Organização Operacional do Teatro de Operações, Planeamento de Emergência e Gestão de Crises de Grandes Sinistros Localizados, bem como na área de Operações de Segurança Aeroportuária.

Dos diversos cargos e funções que desempenhou ao longo da sua carreira profissional salientam-se os seguintes: funções docentes na Escola Prática de Polícia; comandante da Esquadra do Funchal do Comando Regional da Madeira; comandante da Secção da PSP do Aeroporto da Madeira; chefe da Área de Operações e Segurança; comandante da Divisão Policial do Funchal; chefe da Área Operacional e 2.º comandante do Comando Regional em suplência. Possui diversos louvores atribuídos pelos comandantes regionais, bem como um louvor atribuído pelo director nacional da PSP.