Implosão do hotel Atlantis aconteceu há 24 anos

Foi às 9h15 de 28 de Março de 2000 que se deu a implosão do hotel Atlantis, em Água de Pena. A demolição durou escassos segundos e foi o resultado da necessidade de expansão da pista do Aeroporto da Madeira.

A decisão de demolir este edifício prendeu-se com normas internacionais que davam conta de que o mesmo seria um obstáculo, dada a proximidade da pista e a sua altura. Durante vários anos os trabalhadores lutaram para que não se desse o fecho dessa unidade hoteleira 5 estrelas. O Governo Regional chegou a ameaçar com a expropriação do hotel, para que pudesse avançar o processo de demolição do mesmo.

Como a administração do hotel também teimava em não proceder ao seu encerramento, temia-se que tal pudesse afectar a data de inauguração da nova pista do Aeroporto.

A verdade é que o processo acabaria mesmo por correr e, tal como previsto, a 28 de Março, numa questão de poucos segundos, deu-se a implosão do Atlantis. As imagens de arquivo da RTP-Madeira mostram como tudo aconteceu.

Demolição do Hotel Atlantis Machico, utilizados 150 quilos de explosivos para demolir por implosão o Hotel Atlantis.

Foram usados cerca de 150 quilos de explosivos, colocados criteriosamente para que tudo funcionasse na perfeição. As estradas circundantes foram encerradas, criando-se um perímetro de segurança. Centenas de pessoas acorreram a Água de Pena para assistir a este momento.