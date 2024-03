Região com total disponibilidade para cooperar com o Comando da Zona Militar da Madeira

A secretária regional de Inclusão e Juventude demonstrou, esta manhã, a total disponibilidade da Região para cooperar com o Comando da Zona Militar da Madeira. A garantia foi deixada por Ana Sousa numa audiência concedida ao Comandante da Zona Militar da Madeira, Brigadeiro General Jorge Pedro.

Nesta reunião estiveram em cima da mesa propostas de cooperação entre a ZMM e a Secretaria Regional que tem, sob a sua tutela, as áreas do Emprego , Inclusão e Juventude. Por isso, foi dado o mote para uma cooperação mais estreita entre as forças militares e a Secretaria Regional.

Em Novembro do ano passado, Ana Sousa já tinha recebido, em audiência, o Comandante Operacional da Madeira, Major-General Rui Tendeiro. Segundo a Secretária Regional, “as nossas Forças de Segurança têm um papel educativo, formativo e pedagógico muito relevante junto da nossa sociedade, pelo que só temos a ganhar neste trabalho em rede”.