'Funchal Sempre à Frente' critica "deriva política" dos socialistas

O Grupo Municipal da coligação 'Funchal Sempre à Frente' lança-se aos deputados do Partido Socialista, na sequência da posição assumida por este em relação a temas como gestão do trânsito da cidade. "O Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal continua na sua deriva política, ao criar factos absurdos, completamente desenquadrados com os problemas da gestão da cidade e dos interesses dos funchalenses", referem, em comunicado.

Os deputados municipais das forças que suportam o Executivo dizem ser "por demais evidente esta necessidade permanente de criar manobras de diversão", no que dizem ser uma forma de "desviar a atenção dos problemas internos que vive o Partido Socialista, acentuados com os fracos resultados eleitorais do passado ato eleitoral de 10 de Março".

Acusam os socialistas, de retrocesso do actual executivo da Câmara Municipal do Funchal, pela contratação de uma empresa externa para a gestão semafórica da cidade. É importante relembrar que a Câmara Municipal do Funchal, há muitos anos, tinha uma equipa para a gestão dos semáforos, composta por 1 engenheiro electrotécnico e 2 electricistas. No ano passado, o engenheiro responsável pela programação atingiu a idade da reforma, pelo que se aposentou, desenvolvendo-se de imediato um caderno de encargos para a contratação destes serviços por parte de empresas profissionais e altamente competentes, à semelhança do que acontece nas principais cidades portuguesas, de que é exemplo Lisboa e Porto. Grupo Municipal 'Funchal Sempre à Frente'

Aludindo a possíveis desentendimentos entre os vereadores eleitos pela coligação 'Confiança' e o respectivo Grupo Municipal, os elementos do 'Funchal Sempre à Frente' dizem que "ao contrário da anterior vereação socialista - que durante 8 anos assobiou para o lado, mas que tinha a obrigação de ter antecipado soluções, nomeadamente pelo recrutamento atempado de um profissional, que depois de um longo período de formação estaria apto para continuar este trabalho internamente - fomos nós, 'Funchal Sempre à Frente', que confrontados com mais este desleixo socialista, não tivemos outra alternativa, que não a externalização do serviço".

PS acusa Câmara do Funchal de incompetência e retrocesso na gestão do trânsito O grupo do PS na Assembleia Municipal do Funchal acusa a Câmara Municipal de incompetência na gestão do trânsito e até fala em retrocesso. Em causa está a mais recente indicação, deixada pelo vice-presidente da autarquia, Bruno Pereira, de que a gestão dos semáforos será entregue a uma empresa externa.

Dizem ter sido a externalização a solução que "assegurará a programação dos cruzamentos semaforizados" e permitirá incluir "neste novo procedimento um novo sistema remoto de alarmes, que enviará automaticamente um alerta à equipa responsável pela sua manutenção, sempre que exista uma anomalia no sistema", acrescentam.

Terminam, dizendo que "deveria o Partido Socialista ter algum decoro quando fala em política de mobilidade no Funchal. Certamente que ainda está na memória de muitos de nós, o sucesso daquela ciclovia na Estrada Monumental, a comprovar pelo número de malas que diariamente eram arrastadas pelos turistas apeados que lá passavam".