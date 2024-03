PSP integrou operação internacional para reforçar controlo de passageiros nos aeroportos

A PSP realizou, em conjunto com agências policiais europeias, uma operação de segurança aeroportuária e de controlo fronteiriço no aeroporto de Lisboa em que foram verificados nas bases de dados da Interpol 35.448 passageiros, provenientes de 161 voos.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública refere que a operação, realizada entre 4 e 15 de março, envolveu também a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex), a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), a Polícia Judiciária (PJ) e o Gabinete Nacional da Interpol (GNI).

A operação teve como principal objetivo "intensificar as buscas nas Bases de Dados da INTERPOL, para a verificação de passageiros e a garantia da segurança interna, a segurança do Espaço Schengen e a colaboração e cooperação Internacionais", diz a PSP no comunicado.