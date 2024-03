Mais de 20 mil passaportes emitidos só num ano

A manchete desta edição do DIÁRIO revela que Mais de 20 mil passaportes emitidos em 2023. Números justificados por "fenómenos migratórios, o turismo e as dificuldades sentidas pelos emigrantes na obtenção de documentos noutros postos emissores", que "têm contribuído para o forte crescimento destes actos na Região". Pode ler sobre a temática na página 7.

A nível político, damos conta que Contagem de 'espingardas' ao rubro, faz com que "a cinco dias das 'directas' no PSD-M, apoiantes de Albuquerque e de Manuel António posicionam-se para aquela que será uma disputa mais renhida do que no final de 2014". E acrescentamos: "Saiba quem está com quem, havendo também aqueles que, por indecisão, táctica ou receio, não escolhem um lado." Leia tudo na página 5.

Também na política, 60 outras personalidades aderem ao 'Autonomia24', entre eles "Ricardo Franco, Emanuel Câmara, Guido Gomes, Idalina Perestrelo, presidentes de junta e muitos outros dão força à crescente corrente de opinião no PS-M", enquanto que "Cafôfo diz que não liga a militantes que fazem 'jogo do PSD'". Leia tudo na página 10.

Mudando de modalidade, no desporto o Marítimo sobe ao 3.º lugar da II Liga à condição. "Verde-rubros vencem União de Leiria por 2-0 e passam a somar 48 pontos, os mesmos do que o Nacional, que joga hoje nos Açores", situamos. Leia a crónica, reacções e antevisão nas páginas 14, 15 e 16.

Já na natação, Luís Galvão Gouveia mostra que "talento sem esforço não serve para nada" Leia mais esta história da 'geração do futuro' nas páginas 2 e 3.