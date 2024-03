PSP 'apanha' assaltante da Camacha

Um homem, de 55 anos, residente na Camacha, "fortemente suspeito de ser o responsável em co-autoria de uma série de ilícitos contra o património que causaram enorme alarme e inquietação social na freguesia", foi detido, no passado domingo, pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, através de comunicado, informou que procedeu à sua detenção em "fora de flagrante delito", na sequência de diligências de investigação conduzidas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, "as quais permitiram a recolha de prova com indícios fundamentados da prática dos crimes de Furto, Furto Qualificado e Roubo, principalmente em estabelecimentos comerciais, praticados no concelho de Santa Cruz, com especial enfoque na referida freguesia da Camacha".

A PSP acrescenta que nesta operação foi fundamental a estreita articulação e cooperação com o Ministério Público junto do Juízo Criminal de Santa Cruz, "que permitiram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito e consequente apresentação do detido perante o Juiz de Instrução Criminal, que culminou na aplicação da medida de coação mais gravosa, prisão preventiva".