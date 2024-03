Veleiro 'Denmark' escala novamente no Porto do Funchal

O veleiro 'Danmark' voltou hoje ao Porto do Funchal. Nesta sua escala, o veleiro-escola traz a bordo 94 tripulantes, a grande maioria são jovens marinheiros, em formação, para a marinha mercante dinamarquesa.

O veleiro está atracado no cais 2 da Pontinha, vindo de Mindelo, sendo que no domingo, pelas 14h00, segue para Málaga, após uma escala de 72 horas na Madeira.

Construído em 1932, pelo governo dinamarquês, este veleiro fez a sua viagem inaugural em 1935, tendo o Funchal como primeiro porto.

Um dos veleiros escola que já visitou muitas vezes a Madeira, o Danmark, quando esta tarde, entrava no Porto do Funchal, onde está já atracado no cais 2 da Pontinha. Associada à Madeira está também a celebração das Bodas de Ouro do navio, em Setembro de 1985.