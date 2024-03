Navio de transporte de lixo nuclear está a atravessar o mar da Madeira

O navio de transporte de resíduos nucleares ‘Pacific Grebe’ está a atravessar a zona marítima da Madeira e a ser acompanhado pelo navio-patrulha ‘Zaire’ da Marinha Portuguesa. Neste momento, encontra-se a cerca de 90 quilómetros a sul das ilhas Desertas.

Este cargueiro transporta normalmente resíduos nucleares de centrais japonesas para tratamento em França. A actual viagem teve origem no porto de Himeji (Japão) e termina no porto francês de Cherbourg.

Imagem marinetraffic.com

O ‘Pacific Grebe’ é um dos três navios da companhia ‘Pacific Nuclear Transport Limited’, que se anuncia como a empresa mais experiente no transporte de cargas nucleares no Mundo. Entrou ao serviço em 2011 e cumpre as normas da International Maritime Organization (IMO).

Não é a primeira vez que um cargueiro de resíduos nucleares desta empresa passa pelo mar da Madeira. Há três anos, houve mesmo um incidente. A 3 de Março de 2021, o 'Pacific Heron' passeou-se pelo arquipélago da Madeira e fez uma aproximação à costa por uma rota não permitida. Só se afastou depois de ter sido interceptado pelo patrulha ‘Douro’ da Marinha Portuguesa. Recebeu vários avisos até cumprir as ordens.