'Azura' despede-se hoje da Madeira e 'Corinthian' faz turnaround total

No porto do Funchal encontram-se acostados dois navios que, juntos, movimentam um total de 4.307 pessoas, sendo que 3.101 são passageiros.

O 'Azura' faz a sua despedida da Madeira, dado que não regressa ao porto funchalense durante esta época. O navio fez escalas semanais desde Outubro do ano passado. Desta feita, esteve na Madeira com 2.923 passageiros e 1.140 tripulantes. Está a concretizar um cruzeiro de 27 noites, que começou a 15 de Março, em Tenerife, com escalas em Lanzarote, agora, Funchal, depois Cadiz, Valencia, Palma de Maiorca, Sardenha, Malta, Atenas, Mykonos, Oraklion, Creta, La Valleta, Split, Trieste, Zadar, Dubrovnik e novamente, La Valleta, em Malta, onde termina este cruzeiro a 11 de Abril.

O navio vai posicionar-se em Malta, onde irá operar cruzeiros no Mediterrâneo e no Mar Adriático, a partir do Porto de La Valleta.

Regressa ao Porto do Funchal a 21 de Outubro e durante os meses seguintes, fica reposicionado na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands.

Já o 'Corinthian' está a fazer o segundo turnaround total desta época. Isto significa que vai concretizar 87 desembarques e 91 embarques. Este navio chegou de Lanzarote e com o embarque de 91 novos passageiros inicia um cruzeiro de 12 noites, com escalas em Casablanca, Tanger, Málaga, Gibraltar, Cadiz, Sevilha e Portimão, onde termina a viagem no próximo dia 31 deste mês.