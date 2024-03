O Futuro Já

Os próximos meses são decisivos para o futuro da Madeira, dos Madeirenses e dos Porto-santenses. Perante a crise política causada pelo PSD de Miguel Albuquerque e de Pedro Calado, a nossa Região entrou num clima de grande instabilidade. No momento em que escrevo, estão a decorrer as audiências com os nove partidos representados na Assembleia Legislativa da Madeira, no Palácio de Belém. Aguardando que, em breve, o Presidente da República marque eleições antecipadas na Madeira, devolvendo a voz ao povo e para que assim seja legitimado o próximo Governo.

A escolha a ser feita nas urnas opõe dois campos políticos, mas sobretudo duas formas completamente distintas de pensar a Região e nos seus cidadãos. De um lado, temos o PSD Madeira e o seu líder Miguel Albuquerque com um projeto esgotado e ancorado em políticas que não oferecem qualquer impulso ao desenvolvimento económico e social da região. E do outro, a mudança, rompendo estes círculos viciosos que em nada têm ajudado o nosso povo. É isso que sentimos na rua, quando falamos com as pessoas. Ouvimos gente revoltada, descontente, com vontade de virar a página, porque não veem um governo capaz de resolver os seus problemas e anseios.

Em quase 50 anos de Democracia portuguesa, continuamos na Madeira com o mesmo regime de sempre, que serve os mesmos de sempre. É preciso uma nova forma de fazer política, que respeite os Madeirenses e Porto-santenses, que inspire confiança e esperança em todos os que vivem na Região. Algo que o PSD Madeira não conseguiu nas últimas décadas. E a prova está à vista de todos: debatem-se agora na Justiça por suspeitas de crimes de corrupção. O processo não está fechado e resolvido, como querem fazer passar, na tentativa habitual de desinformação para benefício próprio.

O Partido Socialista da Madeira tem um projeto transformador para a Madeira e Porto Santo, com uma visão progressista e inclusiva, que fará verdadeiramente a diferença na vida da população.

Nós acreditamos no futuro, nos Madeirenses e nos Porto-santenses. Nós somos parte da solução. Temos a energia e a vontade de trazer mudança para a vida das pessoas. Porque vivemos e sentimos as dificuldades de quem vive nesta Região. Queremos romper a inércia deste governo que se perpetua, queremos fazer mais e melhor pela nossa terra, por todos e todas nós.

Os Madeirenses e Porto-santenses ambicionam melhor qualidade de vida, melhores salários e mais habitação e já viram que, com este governo, essas não são as prioridades. Está tudo igual, ano após ano. Basta de atirar areia para os olhos dos eleitores, basta de fingir que está tudo bem quando claramente não está. A confiança dos madeirenses em quem lidera os destinos da Região está arruinada. Acabou! Esse sentimento tem de ser agora direcionado para o boletim de voto. E acredito que a única opção que representa uma lufada de ar fresco na Região e que faz verdadeiramente a diferença para as pessoas, está no PS Madeira.

Urge dar a voz ao povo. Não percamos mais tempo. O Futuro é Já.