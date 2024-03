AIDAstella antecipa escala no Porto do Funchal

O navio 'AIDAstella', da AIDA Cruises, chegou há pouco ao Porto do Funchal, onde irá pernoitar e cumprir uma escala de 29 horas.



O navio tinha reserva de cais para amanhã, mas as condições de tempo e de mar, levaram o comandante a antecipar a escala na Madeira, revela a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira em comunicado de imprensa.

Proveniente de La Palma, o navio de cruzeiro traz, a bordo, 2.461 passageiros e 646 tripulantes.

Tem saída prevista para as 17 horas de amanhã, 28 de Março, com destino a Lisboa, onde termina este cruzeiro de 9 noites, iniciado em Tenerife.

O 'AIDAstella' fez escalas em Fuerteventura, La Gomera, Grã-Canária, novamente, La Gomera, La Palma, agora, Funchal e depois, Lisboa onde chega no próximo sábado.

Esta é a última viagem do navio à Madeira nesta época. O 'AIDAstella' vai agora posicionar-se em Palma de Maiorca.

Em porto continua também o 'Marella Explorer', que antecipou igualmente a escala no Porto do Funchal. O navio parte às 18 horas, com destino a La Palma.