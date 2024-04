Ben Dhiman é o vencedor nos 115 km do MIUT

Ben Dhiman acaba de vencer a prova dos 115 km do Madeira Island Ultra-Trail. O norte-americano não deu qualquer hipótese a partir do Pico Ruivo, sobretudo após a desistência de Miguel Arsénio, que aconteceu no Chão da Lagoa.

Vídeo da chegada à meta em Machico

Durante a madrugada, o norte-americano e o português tinham travado uma interessante ‘luta’ pelo 1.º lugar, mas com a desistência do atleta luso, Ben Dhiman acabou por ficar ‘sozinho’ rumo à vitória, mas sem baixar o ritmo de prova.

O norte-americano completou os 115 km da prova principal do MIUT em menos de 14 horas, ainda longe do recorde alcançado pelo compatriota Jim Walmsley em 2022, com 12:58:14.