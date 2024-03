A iluminação dos ambientes contribui para a nossa saúde e bem-estar, além de promover a sensação de amplitude, leveza e clareza.

A instalação de janelas permite tirar o melhor partido da iluminação natural ao longo de todo o dia, ao mesmo tempo que reduz o consumo de energia eléctrica. Mas as vantagens não se ficam por aqui, permitem, ainda, uma melhor ventilação do espaço, o que proporciona um ambiente mais fresco e saudável. Uma simples janela pode transformar por completo todo o ambiente, trazer mais vida e energia e até melhorar a sua disposição.

Para os quartos onde não é possível a instalação de janelas, existem os túneis de luz, que iluminam mesmo os cantos mais escuros. Estes artigos captam a luz natural, através de uma cúpula que é instalada no exterior do edifício; esta cúpula contém um dispositivo que direcciona a luz solar para o interior de um tubo circular .

Quer esteja a pensar num projecto de construção ou para renovar a aparência da sua casa, na Casa Santo António vai encontrar opções para todos os estilos e necessidades.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

