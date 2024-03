Madeirense vence concurso para exploração de mosteiro como hotel de luxo em Coimbra

A empresa ‘Soft Time, Unipessoal’, detida por Luís Sérgio Aleixo Pita, natural da Ponta do Sol, ganhou o concurso para a concessão da exploração do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, que após realização de obras passará a funcionar como unidade hoteleira de cinco estrelas. A informação foi avançada pelo próprio empresário madeirense ao Diário de Coimbra, que referiu que está previsto um investimento de 20 milhões de euros, de modo a reabilitar o monumento e construir cerca de uma centena de quartos de hotelaria.

O concurso de concessão foi promovido pelo instituto público ‘Turismo de Portugal’, no âmbito do programa Revive, que cede a exploração de património do Estado ao investimento privado para o desenvolvimento de projectos turísticos. A empresa ‘Soft Time’ tinha ficado em segundo lugar no concurso, mas, após desistência do vencedor, foi convidada a concretizar o seu projecto.

No âmbito deste mesmo programa, a sociedade controlada pelo investidor madeirense já tinha vencido o concurso para a exploração do Mosteiro de Lorvão em 2021.

A actividade empresarial de Luís Sérgio Aleixo Pita começou aos 26 anos de idade, em Outubro de 1997, altura em que criou a sociedade de construções ‘Pita & Sá, Lda’. Depois de construir um bloco de apartamentos na Assomada (Caniço) em 2001 e outro empreendimento habitacional na Ribeira Brava, a empresa entrou em dificuldades, tendo sido alvo de processos de execução por dívidas e insolvência em 2003. No ano seguinte, abriu uma empresa de investimentos imobiliários no Funchal, a 'Rodrisol'.

De acordo com o seu currículo na rede social LinkedIn, Luís Sérgio Aleixo Pita prosseguiu a sua actividade empresarial em Angola, onde foi gerente de obras da sociedade Poliobra (de 2005 a 2010) e administrador executivo da Ediaço (de 2010 a 2013).

Regressou a Portugal em 2014, mais concretamente à região de Santarém, onde fundou a ‘Verso Move Lda’, uma empresa que transforma veículos para venda de comida de rua e para transporte de cavalos, que tem apoios europeus aprovados de 660 mil euros. Em 2018, esta empresa constituiu uma outra, a ‘Street Move Unipessoal’.

Em Março de 2019, Luís Sérgio Aleixo Pita fundou a ‘Soft Time, Unipessoal’, vocacionada precisamente para os investimentos imobiliários e que, além dos dois mosteiros acima citados, pretende transformar um solar secular em Vila Nova de Oliveirinha (Coimbra) num hotel quatro estrelas.

Há precisamente um ano, o madeirense abriu uma nova sociedade, a ‘Marvelpolis Lda.’, orientada para a produção de azeites e vinhos.