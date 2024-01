Governo Regional ameaçava expropriar hotel ‘Atlantis’ há 24 anos

Era um marco no concelho de Machico. Em 2000, o Governo Regional ameaçava com a expropriação do hotel, caso este não fosse entregue à ANAM, até final do mês de Janeiro, para que se procedesse à sua demolição.

A notícia do DIÁRIO abordava as consequências que tal decisão poderia ter. O desconforto no seio do Governo Regional prendia-se com o facto de que o atraso na entrega poderia significar um atraso na inauguração do Aeroporto da Madeira.

Essa decisão poderia colocar em causa o Acordo Global, com implicações também a nível internacional. Fernanda Pires da Silva, presidente do Conselho de Administração da Grão-Pará. deixava bem claro que o hotel Atlantis “não poderia ser entregue sem ser assinado o final do Acordo Global. Não existe nenhuma hipótese nem nenhum accionista ou advogado do grupo que permita uma coisa dessas”.