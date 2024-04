Bugalho lembra Cavaco, Durão, Moedas e Moreira da Silva e pede luta por "sonho europeu"

O cabeça de lista da AD às europeias, Sebastião Bugalho, lembrou hoje o percurso de personalidades do PSD como Cavaco Silva, Durão Barroso, Carlos Moedas e Jorge Moreira da Silva para pedir que lutem com ele pelo "sonho europeu".

Na sessão de encerramento da Universidade Europa, na Curia (Aveiro), o jornalista e comentador televisivo, que concorrerá como independente na lista da AD nas europeias de 09 de junho, respondeu também aos que consideram a sua idade -- 28 anos -- uma desvantagem.

"O primeiro-ministro francês tem 34 anos eu sou só candidato ao Parlamento Europeu. E, que eu tenha dado conta, o dr. Luís Montenegro não pensa pôr os papéis para a reforma, pelo contrário, está a começar o percurso como primeiro-ministro", disse, com risos e palmas da assistência.

O cabeça de lista da AD começou por agradecer a presença, na primeira fila, da ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite, e lembrou que foi a última presidente social-democrata a vencer umas europeias, em 2009, na primeira vez em que Paulo Rangel foi cabeça de lista.

"Oxalá sirva de talismã para esta candidatura", desejou.

Na sua primeira intervenção desde que foi anunciado como candidato, na segunda-feira, Sebastião Bugalho justificou porque aceitou encabeçar a lista da AD.

"Eu estou aqui porque acredito na Europa. Mais do que isso: eu estou aqui porque acredito na Europa que a democracia portuguesa ajudou a construir desde 1986 (...) Foi sempre aqui, no espaço comum que representamos, que o sonho europeu vibrou e se fez cumprir", disse.

O candidato deu depois vários exemplos de figuras do PSD que, através da Europa, chegaram aos mais altos cargos nacionais e internacionais.

"Foi assim com um jovem algarvio de Boliqueime, que conseguiu uma bolsa para estudar em Inglaterra e regressou ao seu país - para mais tarde ser primeiro-ministro e Presidente da República", disse, referindo-se a Cavaco.

Sem nunca dizer nomes, aludiu depois a Durão Barroso: "Foi assim com um jovem de Almada, que ouviu a Revolução na rádio de madrugada e correu para o cacilheiro, para ver a Liberdade de perto - e mais tarde ser primeiro-ministro e Presidente da Comissão Europeia".

"Foi assim com um jovem alentejano de Beja, que foi para Paris estudar graças ao programa Erasmus, se tornou engenheiro e voltou ao seu país - para mais tarde ser comissário europeu e presidente de Câmara", disse, numa referência a Carlos Moedas.

Finalmente, lembrou outro jovem de apenas 28 anos que, em 1999, "se tornou relator do Parlamento Europeu para as Alterações Climáticas, e mais tarde ministro do Ambiente", falando de Jorge Moreira da Silva.

"Não pode estar aqui hoje mas sei que está ao nosso lado", afirmou, dizendo que é "em nome desse sonho europeu" que se candidata.