Vento impede helicóptero de resgatar turista na Ponta do Pargo

O helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil que tinha sido activado para resgatar uma turista que escorregou e caiu na Vereda do Pesqueiro, na Ponta do Pargo, não conseguiu realizar o resgate com sucesso devido ao vento que se faz sentir no local.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta viu-se assim obrigado a reforçar os meios, visto que a estrangeira está quase no final do percurso, a cerca de três horas da estrada principal.

Estão agora empenhados neste resgate 14 elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta. A mulher, de nacionalidade alemã, apresenta suspeita de fractura num pé.