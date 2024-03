Bispo e Xutos e Pontapés no Festival A’NORTE em Santana

A cidade de Santana promove, de 15 a 17 de Agosto, o festival A’NORTE, uma iniciativa inovadora que promete ser mais uma opção no cenário musical dos festivais de Verão na Madeira.

O A'NORTE representa o espírito irreverente daqueles que não aceitam os rumos mais fáceis. Com uma imagem que reflete a identidade única de Santana e o seu espírito inovador, este festival não é apenas mais um evento, mas uma afirmação do Norte como lugar de desafio, alegria e gente que gosta de receber. Projectado para ser diversificado, é destinado a todas as idades e gostos musicais, prometendo dias repletos de qualidade e diversão. Organização do Festival A'NORTE

Assim, pela primeira vez em Santana, no dia 15 de Agosto, Xutos e Pontapés vão inaugurar o Festival promovendo a sua nova tour intitulada 'Olá, Vida Malvada', no ano em que celebram 45 anos de existência. Além disso, também será uma oportunidade para que o público possa ouvir os grandes sucessos da emblemática banda de rock portuguesa.

Por sua vez, segundo dia do festival, a 16 de Agosto, o palco será entregue a Bispo, um dos nomes mais carismáticos e relevantes do Hip Hop nacional. O rapper, de 31 anos, no ano passado foi distinguido pela MTV como o 'Melhor Artista Português'.