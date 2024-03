Último concerto do Festival de Música da Madeira brindou público com obras de vários pontos do globo

O Centro de Congressos da Madeira recebeu, hoje, o concerto de encerramento do XXXVII Festival de Música da Madeira, que contou com a presença especial do Príncipe Amyn Aga Khan, do seu filho mais novo, o Príncipe Aly Aga Khan, e do Comendador Nazim Ahmad, representante Diplomático do Imamat Ismaili junto da República Portuguesa.

O espectáculo dos Aga Khan Master Musicians e da Orquestra Clássica da Madeira (OCM), que foi dirigido pelo maestro Pedro Neves, contou ainda com diversas entidades regionais.

Os cinco solistas convidados, os ‘Aga Khan Master Musicians’, fazem parte de um colectivo de artistas que criam nova música inspirada nas heranças culturais do Médio Oriente, da Bacia do Mediterrâneo, da Ásia Central e do Sul, da África Ocidental e da China.

Obras inspiradas de criação de alguns destes solistas preencheram um programa rico em harmonias, ritmos e formas musicais pouco habituais na linguagem da música de tradição da Europa Ocidental.

O concerto, que contou com casa cheia, teve como curador associado o arquitecto Rui Campos Matos, que fez uma breve apresentação sobre o Auditório do Centro de Congressos da Madeira, que faz parte de um conjunto mais vasto que inclui também um hotel e um casino.

Após nove 9 de interregno, foi por iniciativa da Orquestra Clássica da Madeira que foi reactivado o festival, sob a direcção artística do violinista Norberto Gomes, com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, por esta ter sido a entidade que, durante cerca de 30 anos, dinamizou o evento. Por este motivo, competia-lhe a autorização da sua reactivação e o uso da marca e numeração à Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através da OCM.