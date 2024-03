Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos participa em festival na Áustria

A Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos, da ComCORDAS – Associação Cultural, vai participar naquele que será o 26º Rust Internacional Guitar Festival, que decorre na Áustria. A apresentação acontece a 27 de Março, a convite Associação Cultural e Solidariedade Social Raquel Lombardi, associação organizadora do Festival Internacional de Guitarra da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com nota à imprensa, este convite surge no seguimento das várias participações no festival madeirense, "cujo trabalho tem sido bastante apreciado por músicos e organizadores de eventos nacionais e internacionais".

Já por terras austríacas o repertório passa por compositores como Mauro Giuliani e António Vivaldi. De Giuliani será interpretado o concerto nº1 Op.30 em Lá Maior para guitarra e orquestra, tendo como solista o guitarrista Luciano Lombardi. De Vivaldi será o concerto in D major, RV 93, interpretado por Gabriel Guillen Navarro na guitarra, acompanhado pela orquestra de bandolins. Além destas, vai ainda interpretar uma rapsódia de Carlos Paredes com arranjo de Francisca Abreu, bandolinista da Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos.

"Esta Orquestra celebra este ano 16 anos de actividade e esta é a sua primeira internacionalização. Já actuou em Portugal Continental por duas vezes e tem realizado diversos projectos na Região, quer a solo, quer em parceria com outros artistas / instituições. Desde a sua fundação, a direcção artística é de Helena Sousa", indica a nota.