Bispo do Funchal apela à devoção na Semana Santa

Perante uma igreja cheia de fiéis, de todas as idades e nacionalidades, o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, evocou o exemplo dos discípulos na devoção a Jesus Cristo.

Ver Galeria

No Domingo de Ramos, o prelado convidou os católicos a pensar em “como é que no início desta semana Santa se dispõem a estar com Jesus”.

Dando o exemplo de Judas, que traiu e abandonou Jesus, D. Nuno Brás instou os fiéis a não caírem “na atitude cobarde de quem foge” e a procurarem “com ousadia corresponder” a Cristo.

“Quantas vezes abandonamos Jesus porque a vida não correspondeu ao nosso plano?”, indagou, lembrando que é preciso “reconhecer e chorar o pecado”.