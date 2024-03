Forum Madeira assinala Dia Mundial da Consciencialização do Autismo

Para assinalar o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se assinala a 2 de Abril, o centro comercial Forum Madeira, no Funchal, irá lançar a 'Hora Tranquila', para responder às necessidades dos visitantes com esta perturbação.

"Mais de 60 mil pessoas em Portugal sofrem com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) e não frequentam locais com muita circulação de pessoas devido à confusão e ao ruído elevado", realça a entidade em comunicado de imprensa.

Assim, a partir da próxima terça-feira, todos os dias entre as 10 e as 11 horas, o espaço vai reduzir o som e a intensidade de luzes artificiais, desligar os mupis, disponibilizar abafadores de som, parar as escadas rolantes e realizar a comunicação de rádio apenas por auscultadores, tornando-se um espaço seguro e confortável para pessoas com espectro de autismo e outras sensibilidades sensoriais.

Além disso, no dia 2 de Abril o Forum Madeira vai receber a 15 crianças e jovens do ATL da Associação Portuguesa para as Perturbações para o Desenvolvimento e do Autismo (APPDA) da Madeira, com o objectivo de sensibilizar para esta temática.

"De forma a fornecer as ferramentas necessárias às suas equipas e lojistas para identificar e lidar com ocorrências dentro do âmbito do espectro do autismo", o Forum Madeira está paralelamente a realizar várias formações internas com a APPDA da Madeira.