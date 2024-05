População estrangeira quase duplica em 6 anos

Aumento resulta da "economia mais robusta". Director das Comunidades destaca o impacto positivo para a Região e defende uma política humanista para as migrações. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 9 de Maio.

Outros destaques:

Jovem madeirense quer bater recorde de Villas-Boas

Bernardo Bettencourt, de apenas 19 anos, é responsável pelo departamento de ‘scouting’ da Académica de Coimbra e treinador-adjunto dos sub-17. Ambiciona ser o técnico mais jovem de sempre da I Liga.

"O bom resultado é nós sermos governo"

Paulo Cafôfo diz que se vencer as eleições está em condições de formar governo no dia 26. Nomeia a habitação como principal prioridade. Se perder promete ficar à frente do PS-M.

Banda do Panda abrilhanta Dia da Criança

Organizado pelo DIÁRIO e pela Câmara Municipal do Funchal, o espectáculo realiza-se no Parque de Santa Catarina

Detidos da operação ‘Rota do Viajante II’ ouvidos no Funchal Arguidos já não seguem para o continente.

