Instabilidade no mercado de café vai ter reflexo para o consumidor

O presidente executivo (CEO) do Grupo Nabeiro - Delta Cafés admitiu hoje que "é uma certeza absoluta" a repercussão no preço ao consumidor da instabilidade no mercado de café.

Rui Miguel Nabeiro falava aos jornalistas no final do evento, em Lisboa, durante o qual foram apresentadas as principais novidades do grupo, entre os quais as novas categorias de produtos onde se incluem os gelados Swee, os 'smothies' Ootie, e os 'snacks' Unboring.

Questionado sobre se a instabilidade do preço da matéria-prima do café pode ter reflexos no valor que o consumidor terá a pagar a breve trecho, o CEO admitiu que sim. "Diria que é uma certeza absoluta que vai ter", afirmou.

"Não temos forma de sustentar sozinhos e acomodar nas nossas margens uma subida de 200% no café robusta" face há um ano, prosseguiu o gestor.