José Manuel Rodrigues apresenta candidatura à liderança do CDS na próxima terça-feira

A candidatura de José Manuel Rodrigues à liderança do CDS-Madeira será apresentada na próxima terça-feira, pelas 18h00, no Hotel Barceló, no Funchal. O próprio candidato anunciou esta tarde a sessão de apresentação, na sua página de Facebook.

O deputado do CDS, que é presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, acompanhou o anúncio com uma curta mensagem: "Na vida, há momentos em que recusar um desafio, por mais difícil que seja, seria trair o passado, ignorar onde estamos e esquecer os valores que norteiam a nossa Vida. É por isso que hoje, como sempre, digo sim ao CDS e vou apresentar a minha candidatura à liderança do partido. Esta terça-feira, às 18 horas, marcamos encontro no Hotel Barceló, no Funchal. O CDS faz falta à Madeira".