Funchal adere à 'Hora do Planeta' este sábado

A Câmara Municipal do Funchal irá aderir e desligar as luzes no próximo sábado, a partir das 20h30, em sete edifícios do concelho, 'abraçando' assim a 'Hora do Planeta', na "lógica de que todos juntos fazemos a diferença, aceita, mais uma vez, o desafio de adesão à 'Hora do Planeta', um evento global que acontece desde 2007, para aumentar a conscientização sobre as questões ambientais e promover ações sustentáveis", anuncia a autarquia em nota.

Continuando, refere a CMF que "numa sociedade onde a preservação do ambiente é uma prioridade global, este é um pequeno, mas importante desafio que reforça o compromisso do Município do Funchal com a sustentabilidade e a proteção do nosso planeta".

A vereadora com o pelouro das alterações climáticas, Nádia Coelho, é citada, referindo que "este gesto simbólico é crucial para o contexto em que vivemos e, contudo, fundamental para a sensibilização da população, pois cabe a cada um de nós inverter a destruição da natureza e do nosso meio ambiente e todos juntos devemos intensificar os nossos esforços para tornar o Funchal num município cada vez mais resiliente, que protege a natureza e assume uma posição de vanguarda no combate às alterações climáticas".

A autarca disse ainda que "este executivo tem assumido vários projetos de preservação e conservação do coberto vegetal, como é o caso do Parque Ecológico do Funchal, que desempenha um papel crucial na proteção dos ecossistemas e na consciencialização ambiental da comunidade para as consequências da perda de biodiversidade".

Salientando que o tema deste ano é "Pequenas ações, com grande impacto", preconizando desenvolver "várias actividades que estão previstas para assinalar esta 'Hora do Planeta', explica que "logo pela manhã, decorrerá uma atividade de plantação e uma ação de sensibilização no Parque Ecológico do Funchal, para conhecimento e valorização da biodiversidade dos ecossistemas florestais do concelho do Funchal. Ainda no PECOF será organizada uma caminhada num percurso pedestre, que visa promover o exercício físico e educar para o meio ambiente que nos rodeia".

Na dita 'Hora do Planeta', que acontece pelas 20h30, "será dinamizada uma aula de yoga no Parque Santa Catarina, com a professora Ana Luísa, promovendo um momento de comunhão entre os participantes e a Terra através da yoga e meditação", explica ainda.

Depois, vem o 'momento alto', que é um "gesto simbólico", reconhece a autarquia, quando "serão desligadas durante uma hora, as luzes das "Fachadas principais do Edifício dos Paços do Concelho; Luzes interiores do Edifício dos Paços do Concelho; Museu A Cidade do Açúcar; Museu Henrique e Francisco Franco; Museu de História Natural; Teatro Municipal Baltazar Dias; Edifício dos Viveiros", sinaliza.

Recorde-se que a 'Hora do Planeta' é "uma iniciativa da World Wide Fund for Nature (WWF), que se realizou pela primeira vez em 2007, em Sidney, na Austrália, e foi um sucesso, o motor da maior campanha global de mobilização contra as alterações climáticas. O que começou numa única cidade espalhou-se para mais de 187 países, tornando-se movimento de grande impacto junto das comunidades e suas organizações", reconhece a CMF.

A autarquia aproveita e "convida todos os funchalenses a participar nesta iniciativa, uma ação local, mas que impacta ao nível global, em prol da proteção do meio ambiente e do Planeta, a nossa única 'casa'", termina.