Torneio de padel no Porto Santo junta 70 praticantes

A associação desportiva e recreativa 'Os Profetas', o Hotel Vila Baleira e a delegação porto-santense da Liga Portuguesa Contra o Cancro estão a organizar um torneio de padel, no Porto Santo.

Mais de 70 atletas estão a competir no quatro campos de padel no Hotel Vila Baleira, desde quinta-feira e, ao fim de dois dias competição, o DIÁRIO constatou 'in loco' o convívio e, por conseguinte, muita diversão dentro e fora do recinto.

O referido torneio chega ao fim este sábado, às 20h00.