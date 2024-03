Selecção da Madeira masculina de voleibol participa em torneio nos Açores

Entre os dias 23 e 27 de Março, a Seleção Regional de Voleibol, do escalão de Juvenis Masculinos, vai participar no XXVIII Torneio Centenário da Prática do Voleibol, que se realiza em São Miguel.

A edição de 2024 do Torneio Centenário, destinado a atletas dos 14 aos 16 anos, contará na competição masculina com 5 equipas, nomeadamente: Antigo Alunos A, Antigos Alunos B, Clube Kairos, Seleção dos Açores e Seleção da Madeira.

O modelo competitivo é de todos contra todos a uma volta, com jogos à melhor de 3 sets, seguindo-se as meias-finais e fianis, com jogos à melhor de 5 sets.

A Seleção da Madeira Masculina conta com Paulo Branco como selecionador.

Calendário dos jogos:

23 de março - 19:00 - Antigo Alunos "B" x Seleção da Madeira

24 de março - 11:30 - Seleção da Madeira x Antigo Alunos "A"

24 de março - 17:00 - Seleção dos Açores x Seleção da Madeira

26 de março - 11:30 - Seleção da Madeira x Clube

Meias-finais

26 de Março - 19:00 ou 21:00 depende da classificação da fase de grupo

Jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificados e Final:

27 de março - Jogo de atribuição do 3.º e 4.º classificados - 09:00

27 de março - Final - 11:00