Estação Elevatória do Lombo do Urzal já bombeou cerca de 200 mil m³ de água

A Estação Elevatória do Lombo do Urzal, localizada na Boaventura, em São Vicente, entrou em funcionamento em Outubro de 2023 e, até à presente data, já bombeou cerca de 200.000 m³.

A utilização desta instalação permitiu que os furos de Santa Cruz, que se encontram com algum nível de sobre exploração, pudessem descansar e melhorar a qualidade da água subterrânea, nomeadamente os cloretos, e em termos energéticos permitiu uma poupança de 134 mil kw/h.

Visa também melhorar as condições de fornecimento de água à população, através do aproveitamento de águas excedentes da Ribeira no Lombo do Urzal e da Levada da Achada Grande. Além disso, representa um acréscimo de cerca de 50 l/s ao Canal dos Tornos, beneficiando os agricultores do Funchal, de Santa Cruz e de Machico, correspondendo a um reforço de 800 mil m³ no período de regadio (6 meses).

O Sistema Elevatório do Lombo do Urzal é um dos nove projectos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito da gestão hídrica da Região Autónoma da Madeira. A concretização deste investimento de Reforço de Adução ao Canal dos Tornos, através da construção deste Sistema Elevatório, contou com um investimento de de 3,34 milhões de euros (com IVA), financiado ao abrigo do PRR.

A Comissão Regional de Acompanhamento (CRA) do PRR-RAM iria visitar, esta tarde, a infra-estrutura, mas devido ao mau tempo sentido naquela zona da Região, a vistoria ficou sem efeito.