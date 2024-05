IASAÚDE participa em sessão de esclarecimento em Câmara de Lobos

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) esteve presente, nesta terça-feira, numa sessão de esclarecimento, realizada no concelho de Câmara de Lobos, sobre diversos apoios sociais e programas de saúde destinados às famílias da Região.

Na sessão, dirigida às associações e instituições locais que diariamente contactam com utentes, o presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Bruno Freitas, elucidou os presentes sobre as condições e os benefícios dos programas de saúde ('+Visão Seniores', Programa '+Sorriso' e Cartão de Reembolso Especial), implementados pelo Governo Regional, através deste Instituto, actualmente disponíveis para os beneficiários do SRS-Madeira e dos subsistemas de saúde (ADSE, SAD-PSP, SAD-GNR, SAD-ADM), com o objectivo de incrementar a literacia em saúde e o conhecimento técnico sobre estes apoios, permitindo assim uma maior divulgação junto da população local e o alcance de um maior número de beneficiários.

A iniciativa, promovida pela Casa do Povo de Câmara de Lobos, decorreu nas instalações do Teatro Metaphora – Associação de Amigos das Artes e contou com a participação de técnicos da Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, Direção Regional da Juventude e Câmara Municipal de Câmara de Lobos e Paróquia do Carmo.