Dia Internacional das Florestas assinalado com um conjunto de actividades

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, juntamente com o presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), Manuel Filipe, assinala amanhã o Dia Internacional das Florestas no Parque Florestal do Ribeiro Frio, a partir das 10h00.

"No âmbito da Comemoração do Dia Internacional das Florestas, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza dinamizará um conjunto de actividades para a comunidade escolar do 1º,2º,3º ciclos e secundário, no Parque Florestal do Ribeiro Frio, no âmbito do Dia Internacional das Florestas e das comemorações dos 25 anos da Laurissilva como Património Mundial da UNESCO", revela a Secretaria através de uma nota de imprensa.

Esta iniciativa será dinamizada através de um circuito lúdico pedagógico no Parque Florestal do Ribeiro Frio e área circundante (posto aquícola e zona de observação de aves).

"O circuito será realizado ao longo do caminho florestal do Parque e os grupos irão fazer paragens em sete postos, onde estarão equipas do IFCN para breves acções de sensibilização temáticas", adianta a mesma nota.

Nos postos do IFCN estarão presentes elementos do Corpo de Polícia Florestal; Sapadores Florestais; Corpo de Vigilantes da Natureza; equipas técnicas dos viveiros florestais da Divisão de Florestação e Conservação dos Solos; técnicos da Divisão de Fitossanidade Florestal e Controlo de Espécies Invasoras e da Divisão da Divisão de Formação e Comunicação, que abordarão o tema da floresta recorrendo a alguns equipamentos de trabalho/intervenção, promovendo o conhecimento de forma interactiva com os grupos". Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente

Num dos postos do circuito, os participantes terão a possibilidade de plantar alguns arbustos indígenas ou endémicos da Madeira.