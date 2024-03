Taxa de juro no crédito à habitação baixa pela primeira vez em dois anos

A taxa de juro no crédito à habitação baixou pela primeira vez desde Março de 2022, fixando-se em Fevereiro último nos 4,756%.

Nos últimos dois anos esta taxa que serve de referência para os bancos negociarem os créditos para a compra de casa dos madeirenses, tendo agora baixado dos 4,771% do mês de Janeiro para os referidos acima.

A prestação total baixou de 417 euros para 416 euros, sendo certo que a maior fatia continua a ser cobrada pelos juros que permaneceram inalterados em 251 euros, tendo bauxado um euro o capital amortizado, de 166 para 165 euros.

O que também não baixou, muito pelo contrário, foi o capital em dívida que passou de 64.097 euros para 64.433 euros.

Refira-se que em comparação com o continente e os Açores, as taxas de juro na Madeira estão abaixo (4,624%) e acima (4,794%) respetivamente, mas a verdade é que em ambos os casos, bem como da média nacional, a prestação total dos madeirenses é superior (403 e 342 euros, respectivamente), muito por culpa do capital em dívida na Região.